ماذا كان يقول ويفعل النبي في السحور؟.. اعرف ما ورد السُنة الصحيحة

اليوم هو أولى ليالي السحور في شهر رمضان 2024، وكانت من أحب الليالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا على السحور لأهميته الدينية والروحية والصحية، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى عليه وسلم: «تسَّحروا فإنَّ في السَّحورِ بركةٌ»، ومن هنا يجب أن نعرف ماذا كان يقول النبي في السحور لنتبع هديه ونسير على دربه.

ما كان يفعله النبي في السحور

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص بعد السحور على نية الصيام ينوي في كل ليلة، وكان أيضا حريصا على السحور والاهتمام به وتأخيره حتى وقت قريب من الفجر حتى يفرغ منه وبينه وبين صلاة الفجر ما يقرب من عشرين دقيقة، أو أقل قليلا، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل القليل من الطعام في السحور ومن بينه التمر مع شرب الماء، ويحرص على الدعاء قبل الفجر.

احتفال النبي بشهر رمضان

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بشهر رمضان ويحتفي به، ويطلب من أهله وصحابته الحرص على الفوز بفضل شهر رمضان لما فيه من خيرات فهو شهر البركة والثواب، ويجب أن نعرف ماذا كان يقول النبي في السحور دون إفراط أو تفريط، فيقول: «لمَّا حضَرَ رمضانُ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد جاءَكم رمضانُ، شهرٌ مُبارَكٌ، افترَضَ اللهُ عليكم صِيامَه، تُفتَحُ فيه أبوابُ الجنَّةِ، وتُغلَقُ فيه أبوابُ الجَحيمِ، وتُغَلُّ فيه الشَّياطينُ، فيه لَيلةٌ خَيرٌ مِن ألْفِ شَهرٍ، مَن حُرِمَ خَيرَها فقد حُرِمَ».

فضل ليلة رمضان 2024

وليلة رمضان لها فضل عظيم، وفوائد جمة، أهمها أنها مغفرة الذنوب فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة".