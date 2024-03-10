الإفتاء توضح حكم التأخير في سحور رمضان كما ورد عن النبي (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التأخير في سحور رمضان، إذ يفعل الكثير من المسلمين في شهر رمضان المبارك هذا الأمر، دون معرفة حكمه، وهل هذا الأمر سنة عن النبي أم لا، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء تيسيرًا على المسلمين لمعرفة أمور وأحكام دينهم.

تعرف على حكم التأخير في سحور رمضان

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على حكم التأخير في سحور رمضان، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤخر السحور، حتى يتقوى الإنسان، ربما إذا أكل في أول ليلة لطالت الفترة وتعب، ولذلك تأخيره أفضل لصحة الإنسان.

حكم التأخير في سحور رمضان

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر مقطع فيديو نشرته الدار عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» في حديثه عن حكم التأخير في سحور رمضان، أن هذه الأمور مندوبة بمعنى أن الإنسان لو لم يقم يتسحر، ليس رغبة في السحور، أو هجرًا لسنة النبي، أو عدم الأخذ والاعتبار ببركتها، ولكن ربما أصابه الكسل، أو رغبة منه في عدم الأكل، يبنغي عليه لو على شربة ماء يشربها، وينوي أنه غدا من الصائمين.