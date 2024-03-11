اقرأ في عدد «الوطن» غدا: شمس «أم الفنون» لا تغيب.. و«المتحدة» تواصل «الريادة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء 12 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- شمس «أم الفنون» لا تغيب.. و«المتحدة» تواصل «الريادة»

- دينا الشربينى: ليلى «متبهدلة» فى «كامل العدد 2»

- «السيسى» يوجه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم جهود التنمية

- الرئيس يتابع جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعى للتخفيف عن كاهل المواطنين

- مصر تودع الأمراض الأشد فتكا

- القطبان يترقبان قرعة «الأبطال والكونفيدرالية»

- الأهلى والزمالك فى مواجهة البنك الأهلى والجونة

- «الخارجية»: وقف إطلاق النار فى غزة أولوية ونرفض التهجير

- بتوجيهات رئاسية.. «تحيا مصر» يطلق قافلة من 101 شاحنة لإغاثة أهالى القطاع مع حلول رمضان

الصفحة الثانية

- بدء تنفيذ قرار وقف تخفيف أحمال الكهرباء فى رمضان

- متحدث الوزارة: تأمين التغذية الكهربائية بتوفير ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات

- د. محمود خليل: طريق الشجن

- «التحالف الوطنى»: ملايين الوجبات وآلاف الكراتين لدعم «الأوْلى بالرعاية»

- تنظيم أكبر «مائدة» بميدان «السيدة نفيسة» تتسع لـ2000 صائم.. وتوزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية بالجيزة

- بالتزامن مع أول رمضان.. مصر تكثف الإسقاط الجوى لأطنان المساعدات على شمال غزة

- مساعد وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد خلال رمضان والتركيز على ملفات النظافة ومعارض السلع ومواعيد المحلات

- التوسع فى إقامة المنافذ لتوفير السلع الأساسية وشوادر لبيع اللحوم من جانب «التموين»

الصفحة الثالثة

- غزة: 110 شهداء فى جرائم لجيش الاحتلال أول أيام رمضان

- القوات تحاصر محيط المسجد الأقصى وتحوله إلى ثكنة عسكرية وتنشر 24 كتيبة بالضفة الغربية.. و«العليا لشئون الكنائس»: إسرائيل تتحمل الكارثة الإنسانية للشعب الفلسطينى

- بابا الفاتيكان يدعو أوكرانيا لرفع الراية البيضاء.. و«موسكو» تهاجم حلف «الناتو»

- «المنشآت الفندقية»: قرار «المركزى» تحرير سعر الصرف يعظّم فرص الاستثمارات السياحية

- «باسل»: يخفض من أسعار برامج العمرة الموسم المقبل ويرفع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر

- القوات المسلحة: قبول دفعة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين «مرحلة يوليو 2024»

-مدير إدارة التعبئة يُطالب بالإبلاغ الفورى عمن يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحةلا

- «العربية للتصنيع»: إنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بـ38 مليون يورو بمدة تنفيذ 22 شهراً

- «التنمية المحلية»: المشروع يعزز الرؤية الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات فى المحافظات

الصفحة الرابعة

- الحكومة نفذت ملحمة كبيرة لتوفير العلاج لجميع الحالات والبحث عن اللقاحات للوقاية

- مصر تودع الأمراض الأشد فتكاً

- «الصحة»: سنحصل على شهادة دولية بخلو البلاد من «الملاريا»

- «متحدث الوزارة»: أعددنا ملفاً كاملاً تمهيداً لزيارة فريق منظمة «الصحة العالمية» لتقييم الوضع الوبائى.. ورئيس «الشئون الوقائية»: أول مسح للملاريا تم فى 1903.. ولا توجد حالات إصابة محلية داخل الجمهورية.. وجميع المصابين من «الوافدين»

- د. عوض تاج الدين: لم نرصد أى مرض وبائى فى مصر

- «كورونا» أصبح متوطناً كالإنفلونزا الموسمية.. والمنظومة الطبية فى مصر شهدت تطوراً ملحوظاً بعد إطلاق المبادرات الصحية

الصفحة الخامسة

- غسل الفم أثناء الصيام جائز شرعاً

- إلى مرضى الكبد.. صوموا تصحوا

- حكايات نجم الأهلى «كمونة» والألمان: «شربت وأنا صايم»

- «إحياء علوم الدين».. لـ«الغزالى»

الصفحة السادسة

- أول تراويح فى رحاب «نفيسة العلم» بعد التجديد: رمضان أهلاً

- «نجوى» جاءت من تايلاند للدراسة فى القاهرة.. ووقعت فى حب مسجد السيدة نفيسة بعد أن تعرّفت عليه بالصدفة

- «عفيفى»: «جيت من صفط اللبن مخصوص علشان أصلى فى حضرة حبيبتنا الست نفيسة.. وجبت أحفادى معايا أعرفهم على المسجد»

- ضيوف مصر.. «المقلوبة وعصير البندورة» مائدة فلسطينية عامرة فى رمضان

- على مائدة سيدة أعمال... «عبير» تحكى كواليس يومها خلال الصيام: أحتفظ بعادات نشأتى فى «أسوان»

- مشاهير دولة التلاوة.. «الترمذى».. قيثارة السماء وسيد قراء ماليزيا: «أعشق صوت المنشاوى»

الصفحة السابعة

- شمس «أم الفنون» التى لا تغيب و«المتحدة» تكمل مسيرة «الريادة».. «الوطن» تحتفل بمرور 60 عاماً على انطلاق الدراما المصرية

- «الشركة المتحدة» تمتلك الإمكانات لتقديم الأعمال التاريخية باحترافية و«الحشاشين» خطوة مهمة لتوثيق التاريخ.. و«كريم» صاحب شعبية كبيرة

- محمد سيد بشير: «محارب» دراما اجتماعية تبرز صراع الطبقات

- منافسة الأعمال الدرامية فى الموسم الرمضانى لصالح المشاهد.. وإنتاج أعمال الـ15 حلقة ظاهرة صحية

الصفحة الثامنة

- دينا الشربينى: ليلى «متبهدلة» فى «كامل العدد 2».. والمسلسل يستحق أجزاء جديدة لأن رسالته هادفة

- التشويق شعار أولى حلقات «لحظة غضب» على watch it.. والجمهور: «شريف راح فين؟»