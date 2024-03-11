اقرأ في عدد «الوطن» غدا: شمس «أم الفنون» لا تغيب.. و«المتحدة» تواصل «الريادة»
كتب:
أحمد العانوسي
07:13 م | الإثنين 11 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء 12 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- شمس «أم الفنون» لا تغيب.. و«المتحدة» تواصل «الريادة»
- دينا الشربينى: ليلى «متبهدلة» فى «كامل العدد 2»
- «السيسى» يوجه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم جهود التنمية
- الرئيس يتابع جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعى للتخفيف عن كاهل المواطنين
- مصر تودع الأمراض الأشد فتكا
- القطبان يترقبان قرعة «الأبطال والكونفيدرالية»
- الأهلى والزمالك فى مواجهة البنك الأهلى والجونة
- «الخارجية»: وقف إطلاق النار فى غزة أولوية ونرفض التهجير
- بتوجيهات رئاسية.. «تحيا مصر» يطلق قافلة من 101 شاحنة لإغاثة أهالى القطاع مع حلول رمضان
الصفحة الثانية
- بدء تنفيذ قرار وقف تخفيف أحمال الكهرباء فى رمضان
- متحدث الوزارة: تأمين التغذية الكهربائية بتوفير ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات
- د. محمود خليل: طريق الشجن
- «التحالف الوطنى»: ملايين الوجبات وآلاف الكراتين لدعم «الأوْلى بالرعاية»
- تنظيم أكبر «مائدة» بميدان «السيدة نفيسة» تتسع لـ2000 صائم.. وتوزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية بالجيزة
- بالتزامن مع أول رمضان.. مصر تكثف الإسقاط الجوى لأطنان المساعدات على شمال غزة
- مساعد وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد خلال رمضان والتركيز على ملفات النظافة ومعارض السلع ومواعيد المحلات
- التوسع فى إقامة المنافذ لتوفير السلع الأساسية وشوادر لبيع اللحوم من جانب «التموين»
الصفحة الثالثة
- غزة: 110 شهداء فى جرائم لجيش الاحتلال أول أيام رمضان
- القوات تحاصر محيط المسجد الأقصى وتحوله إلى ثكنة عسكرية وتنشر 24 كتيبة بالضفة الغربية.. و«العليا لشئون الكنائس»: إسرائيل تتحمل الكارثة الإنسانية للشعب الفلسطينى
- بابا الفاتيكان يدعو أوكرانيا لرفع الراية البيضاء.. و«موسكو» تهاجم حلف «الناتو»
- «المنشآت الفندقية»: قرار «المركزى» تحرير سعر الصرف يعظّم فرص الاستثمارات السياحية
- «باسل»: يخفض من أسعار برامج العمرة الموسم المقبل ويرفع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر
- القوات المسلحة: قبول دفعة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين «مرحلة يوليو 2024»
-مدير إدارة التعبئة يُطالب بالإبلاغ الفورى عمن يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحةلا
- «العربية للتصنيع»: إنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بـ38 مليون يورو بمدة تنفيذ 22 شهراً
- «التنمية المحلية»: المشروع يعزز الرؤية الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات فى المحافظات
الصفحة الرابعة
- الحكومة نفذت ملحمة كبيرة لتوفير العلاج لجميع الحالات والبحث عن اللقاحات للوقاية
- مصر تودع الأمراض الأشد فتكاً
- «الصحة»: سنحصل على شهادة دولية بخلو البلاد من «الملاريا»
- «متحدث الوزارة»: أعددنا ملفاً كاملاً تمهيداً لزيارة فريق منظمة «الصحة العالمية» لتقييم الوضع الوبائى.. ورئيس «الشئون الوقائية»: أول مسح للملاريا تم فى 1903.. ولا توجد حالات إصابة محلية داخل الجمهورية.. وجميع المصابين من «الوافدين»
- د. عوض تاج الدين: لم نرصد أى مرض وبائى فى مصر
- «كورونا» أصبح متوطناً كالإنفلونزا الموسمية.. والمنظومة الطبية فى مصر شهدت تطوراً ملحوظاً بعد إطلاق المبادرات الصحية
الصفحة الخامسة
- غسل الفم أثناء الصيام جائز شرعاً
- إلى مرضى الكبد.. صوموا تصحوا
- حكايات نجم الأهلى «كمونة» والألمان: «شربت وأنا صايم»
- «إحياء علوم الدين».. لـ«الغزالى»
الصفحة السادسة
- أول تراويح فى رحاب «نفيسة العلم» بعد التجديد: رمضان أهلاً
- «نجوى» جاءت من تايلاند للدراسة فى القاهرة.. ووقعت فى حب مسجد السيدة نفيسة بعد أن تعرّفت عليه بالصدفة
- «عفيفى»: «جيت من صفط اللبن مخصوص علشان أصلى فى حضرة حبيبتنا الست نفيسة.. وجبت أحفادى معايا أعرفهم على المسجد»
- ضيوف مصر.. «المقلوبة وعصير البندورة» مائدة فلسطينية عامرة فى رمضان
- على مائدة سيدة أعمال... «عبير» تحكى كواليس يومها خلال الصيام: أحتفظ بعادات نشأتى فى «أسوان»
- مشاهير دولة التلاوة.. «الترمذى».. قيثارة السماء وسيد قراء ماليزيا: «أعشق صوت المنشاوى»
الصفحة السابعة
- شمس «أم الفنون» التى لا تغيب و«المتحدة» تكمل مسيرة «الريادة».. «الوطن» تحتفل بمرور 60 عاماً على انطلاق الدراما المصرية
- «الشركة المتحدة» تمتلك الإمكانات لتقديم الأعمال التاريخية باحترافية و«الحشاشين» خطوة مهمة لتوثيق التاريخ.. و«كريم» صاحب شعبية كبيرة
- محمد سيد بشير: «محارب» دراما اجتماعية تبرز صراع الطبقات
- منافسة الأعمال الدرامية فى الموسم الرمضانى لصالح المشاهد.. وإنتاج أعمال الـ15 حلقة ظاهرة صحية
الصفحة الثامنة
- دينا الشربينى: ليلى «متبهدلة» فى «كامل العدد 2».. والمسلسل يستحق أجزاء جديدة لأن رسالته هادفة
- التشويق شعار أولى حلقات «لحظة غضب» على watch it.. والجمهور: «شريف راح فين؟»