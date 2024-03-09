اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نبذل أقصى ما نستطيع لحماية الفلسطينيين

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد 10 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: نبذل أقصى ما نستطيع لحماية الفلسطينيين

- يوم الشهيد: رجال القوات المسلحة.. بطولات حقيقية فى مواجهة الإرهاب

- «النواب» يوافق على مواد مشروع قانون المالية العامة

- وزير المالية لـ«المجلس»: ضم «الهيئات الاقتصادية» يضيف 2.8 تريليون جنيه للموازنة العامة للدولة

- «الاحتلال» يواصل قصف أهالى غزة ويرتكب مجازر جديدة ضد العائلات

- مجلس استشارى طبى لضمان جودة خدمات «التأمين الصحى الشامل»

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء يشيد بجهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويوجِّه بتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم

- مدير المنظومة: رصد 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال فبراير.. والتعامل مع 1299 طلباً لتيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى

- وزير الإسكان يتابع تنفيذ «الصرف الصحى المستدام» فى المناطق الريفية

- «الجزار»: يهدف لزيادة ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

- «الوطن» تطلق أكبر خريطة برامجية على منصاتها فى رمضان تضم «باقات فنية واجتماعية ودينية»

- لأول مرة طفلة تقدم برنامجاً يجيب عن الأسئلة المثيرة للجدل.. و«ريلز» يرصد الأمثال الشعبية المتناقضة

- «قارورة وأفتخر» بودكاست لهبة الأباصيرى.. وابن الفنان الراحل فؤاد المهندس يتذكر «حكايات الأستاذ»

- «الرى»: تخريج 24 متدرّبا أفريقيا فى «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار»

- «سويلم»: نهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل والقرن الأفريقى

الصفحة الثالثة

- السيسي: لن يمضى وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم واستثمارهم فى مستقبل هذا الوطن

- رجال القوات المسلحة.. بطولات فى مواجهة الإرهاب

- «عبدربه»: أُصبت أكثر من مرة.. و«الزين»: طهرنا سيناء من الإرهابيين.. و«عصام»: المؤسسة العسكرية أهّلتنى نفسياً ورياضياً بعد إصابتى

- أهالى الشهداء: أبناؤنا افتدوا الوطن بأرواحهم

- والدة الرقيب أسامة: ابنى أسد معركة «كرم القواديس».. وشقيق العقيد محمد: «أخى قال للرئيس: يا فندم هناك أشخاص باعوا سيناء ونحن نشتريها بدمائنا»

- أبناء الشهداء: نفسنا نكون أبطال مثل آبائنا

- «الشئون المعنوية» تقدم 6 فقرات متنوعة بـ«الندوة التثقيفية».. و«الوطن» أحد أبطال «يوم الشهيد»

- اللواء «الششتاوى»: ثأرنا للشهيد عبدالمنعم رياض بقتل 30 إسرائيلياً

- مصطفى حسنى: الشهداء واجهوا «أهل الشر» لتظل دولتنا قوية

- الداعية الإسلامى: أحياء عند ربهم يرزقون.. وأجسادهم الشريفة تشهد لهم يوم القيامة

الصفحة الرابعة

- المتحدث باسم «الأونروا»: إسرائيل حوّلت غزة إلى مكان غير صالح للحياة لفرض التهجير القسرى والطوعى

- الدكتور عدنان أبوحسنة: نتمتع بحصانة دولية.. والأمم المتحدة تطالب بتطبيق القانون الدولى و«تل أبيب» لا تستجيب

- مزاعم الكيان حول مسئولية مصر عن عدم إدخال المساعدات الإنسانية اتهامات باطلة

- 2 مليون و300 ألف فلسطينى أصبحوا معدومين يعتمدون على المساعدات وسط انتشار الأمراض والأوبئة والجوع.. وثلاثة من بين كل أربعة فلسطينيين يشربون مياهاً ملوثة.. وتسجيل حالات لـ«الكبد الوبائى» لأول مرة

- الوكالة بمثابة شريان الحياة للاجئين فى غزة وعناصرنا تواجه الموت ولم يحدث فى تاريخ منظمات الأمم المتحدة أن يُقتل 158 موظفاً أممياً خلال 4 أشهر

- عمليات الإنزال الجوى مفيدة إذا توسعت واستمرت بصورة يومية ومكثفة.. وقطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة يومياً.. وتصنيف 570 ألف فلسطينى من بين الجوعى والبقية تأكل وجبة واحدة كل يومين

الصفحة الخامسة

- السوق الموازية تلفظ أنفاسها الأخيرة فى مصر

- مؤسسات التصنيف العالمية تشيد بقرارات «المركزى».. ورؤساء البنوك: تعزّز الثقة فى الاقتصاد

- بنكا «الأهلى ومصر» يطرحان شهادات جديدة بأعلى عائد

- «البلاتينية» و«ابن مصر» للأفراد الطبيعيين والقصر والأجانب وتبدآن من 1000 جنيه ومضاعفاتها

- «QNB» يحتفل بتخريج دفعة جديدة من موظفى المشروعات

- بنك «أبوظبى الأول» يتوسع جغرافياً بفرع جديد فى بنها

- القطاع العقارى يستقبل استثمارات جديدة بـ «التجمع»

- شهادة ثقة لـ«رأس الحكمة».. تعزّز مكانة مصر العقارية

- تعزيز المساواة فى بيئة العمل على طاولة البنك الأوروبى

الصفحة السادسة

- أفراح فى الأهلى.. مكافآت مالية للاعبى «الأحمر» بعد التتويج بكأس مصر للمرة الـ39

- و«كولر»: لا أشبع من الألقاب.. والتوتر كان سبب تراجع الأداء

- أحزان فى الزمالك.. بكاء وصمت فى غرفة الملابس بعد الخسارة.. و«جوميز» يرفض الهجوم على اللاعبين.. وصدمة بسبب إصابة «زيزو»

- صدام منتظر.. مواجهة بين سموحة وسيراميكا وبيراميدز ضيفاً على الداخلية

- قمة «الصدارة».. «صلاح وهالاند» وجهاً لوجه فى صدام «ليفربول والسيتى».. و«الريدز» يتسلح بالجمهور والتاريخ

الصفحة السابعة

- المعلم.. رحلة ممتعة بدراما من قلب الواقع

- مصطفى شعبان «معلم الشغلانة»

- نقاد: اختيار مصطفى شعبان لـ«المعلم» دليل على ذكائه

- المخرج: تحمست وخضت التجربة بعد اطلاعى على السيناريو دون تردد

- «المتولى»: أتوقع نجاح المسلسل لشعبية بطله.. ومقارنته بـ«شادر السمك» ظالمة و«سعد الدين»: العمل مع مُخرجين شباب يولد أفكاراً طازجة.. واختيار «مرقس» قرار ذكى

الصفحة الثامنة

- وصية طفل.. فوانيس وبكار للمرضى هدية من «محمد صلاح»

- «الزينة الورق» ميراث الأجيال.. «ربنا ما يقطع لنا عادة»

- عودة «فرقة المصريين» للساحة.. هانى شنودة: حفلات «على قديمه» لنجوم المستقبل

- مبخرة ومدفع «آركت».. الزباين تحلم و«بلال» ينفذ