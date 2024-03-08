اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. بطولات في يوم التضحية والفداء

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت 9 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الرئيس يؤدي صلاة الجمعة مع قادة القوات المسلحة تزامنا مع الاحتفالات بـ«يوم الشهيد»

- عروض موسيقية في ميدان عبدالمنعم رياض وفتح المتاحف والمزارات العسكرية بالمجان اليوم

- «المالية» تُصدر قواعد صرف مرتبات مارس بالزيادات الجديدة

- «معيط»: ألف جنيه الحد الأدنى للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 للثالثة والثانية والأولى

- بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

- بطولات في يوم التضحية والفداء

- يواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض

- العقيد «عاصم» أسطورة الصاعقة الذي قضى على فلول الإرهاب بسيناء

- «خليفة المنسى» أوقع 13 إرهابيا في يوم واحد.. والرئيس كرَّم أسرته

- ماراثون دراما المتحدة

- عتبات البهجة.. قضايا اجتماعية وأفكار فلسفية

- «الفخراني»: الفن مرآة المجتمع.. ومناقشة القضايا الاجتماعية من أولوياتي

- نقاد: عناصر العمل الناجح متحققة في المسلسل

الصفحة الثانية

- حرب الإبادة مستمرة: إسرائيل تقتل المدنيين وتقصف المستشفيات في غزة

- استشهاد 12 فلسطينيا في عدة غارات معظمهم من النساء والأطفال.. وقوات الاحتلال تعتدي على المصلين لمنعهم من دخول المسجد الأقصى وتعتقل 2 منهم بعد تعرضهما للضرب المبرح.. و«الخارجية الفلسطينية»: تحقيقات حكومة «تل أبيب» المزعومة حول مجزرة شارع الرشيد شكلية هدفها تبرئة عناصر جيشها

- قوات الاحتلال هجّرت أكثر من 1.9 مليون فلسطيني قسريا غالبيتهم من النساء والفتيات وتعرضهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج

- تدريب «مصري - باكستاني» على تطهير قرية حدودية من إرهابيين

- قائد قوات المظلات يؤكد أهميته في تبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على الجديد في منظومة التدريب القتالي للقوات الخاصة

- «عاشور»: «ذوو الهمم» يحظون بدعم من القيادة السياسية

- اتفاقية بين «الري» والهيئة الهندسية لتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ

- بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى «مفاعل الضبعة النووية»

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: هل ستنجح المفاوضات وتتم الهدنة؟

الصفحة الثالثة

- «موديز» تُعدل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى «إيجابية» و«المالية»: شهادة ثقة في الاقتصاد.. وخبراء: قرارات «المركزي» وراء التحسن

- «البنا»: الاقتصاد بات في طريقه نحو التعافي وحظي بثقة في وضعه الائتماني حالياً.. و«شعيب»: قرارات «المركزي» ستسحب السيولة النقدية وتدعم التوسع في الاستثمار بشهادات البنوك

- «التخطيط»: المنظومة التعليمية على رأس أولويات خطة العام 2024 - 2025

- «تنمية المشروعات»: 15.2 مليار جنيه إجمالي دعم المرأة في عهد «السيسي»

- وزير الإسكان يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بـ«العبور»

- من الإعاقة إلى تكريم قرينة الرئيس.. بطلة هزمت الظلام برفع الأثقال

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: المرأة زميلة وليست جارية

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: يوم الشهيد العظيم

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبو شامة، بعنوان: الدنيا و«محل» السعادة

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور: الست

- مقال رأي لـ د. محمد فتحي يونس، بعنوان: وهو «الكوميونيتي» الحياة اليومية للطالب البائس

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: عبدالمنعم رياض.. حديث آخر عن الأشياء التي لا تشترى

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: رمضان في مصر حاجة تانية

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: مذكرات أم سامة (1)

- مقال رأي لـ محمد عبدالجواد، بعنوان: الهيئات والصناديق الخاصة بوابة إصلاح مسار الاقتصاد

- مقال رأي لـ سعيد حجازي، بعنوان: وائل محمد رحيلك أوجع قلوبنا

الصفحة السادسة

- يوم الشهيد والمحارب القديم.. رمز التضحية والفداء

-أسطورة الصاعقة: خليفة «منسى» قضى على فلول الإرهاب

- «الشهيد عاصم» تميّز في «الوحدة 999».. وأوقع خلية من 13 إرهابياً بسيناء في يوم واحد.. ووزير الدفاع وجّه الشكر للقوات على مجهوده.. والرئيس السيسي كرّم أسرته.. و«السيدة انتصار» زارتهم للتعزية فيه.. وأكدت متابعة الرئيس لبطولاته حتى استشهاده

- «محمد جمال».. جندي استشهد قبل انتهاء خدمته بيومين

- الشهيد أخفى عن أسرته خدمته في سيناء.. ووالده: قال لأمه «إنتي تطولي أنا أكون شهيد.. أنا نفسي أستشهد يا ما»

الصفحة السابعة

- عتبات البهجة.. قضايا اجتماعية وأفكار فلسفية

- «الفخراني»: الفن مرآة المجتمع.. ومناقشة قضاياه من أولوياتي

- «العدل»: رواية مهمة.. «عبدالمجيد»: صُناع المسلسل على درجة عالية من الاحترافية.. و«الكمار»: حلمي تحقق

- نقاد: «الفخراني» طقس رمضاني مهم.. وعناصر النجاح متحققة في المسلسل

الصفحة الثامنة

- فلسطين تزين الشوارع والبيوت احتفالاً برمضان.. «مبارك عليكم»

- في اليوم العالمي للمرأة.. «بوفيه» وعروض ومسابقات ترفيهية على شواطئ الغردقة

- عروض وألعاب.. «جادو» يبهر جمهور السيرك العالمي بالخدع البصرية بالفحم والأكريلك والمياه

- المبدع الصغير.. «ندى» تحترف الرسم بالفحم والأكريلك والمياه