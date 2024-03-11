ملخص الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8.. أحمد مكي يرفض الاحتفال بشم النسيم

انطلقت منذ قليل، أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 رمضان 2024 بطولة أحمد مكي، وبدأت بمشهد بين الكبير ومربوحة.

وفي المشهد الأول داخل غرفة الكبير أوي ينام الكبير وتيقظه مربوحة وهي ترتدي قبعة مليئة بالبالونات احتفالا بشم النسيم، وتطلب من الكبير أن يذهب معها في مكان احتفال شم النسيم، ويعترض الكبير لتقرر مربوحة أن تمشي على مبدأ رضوى الشربيني قائلة: ابسطي نفسك بنفسك اقتدي بكلام رضوى الشربيني.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الأولى

وفي مشهد آخر داخل الدوار يرسم ابن الكبير مربوحة وهي تمسك طبق فسيخ احتفالا بشم النسيم، ويعترض الكبير على الاحتفال بشم النسيم ويشجع على عيد الأم والعمال فقط؛ لتخبره مربوحة بسبب تسمية شم النسيم بهذا الاسم قائلة: سُمي شم النسيم نسبة لشخص يدعى نسيم.

ثم تنتقل الكاميرا إلى حديقة الدوار مع أشرف ونجله أدهم يطلب منه أن يشغل لديه نجله ليعرض نجل أشرف طلباته وبعد إقناع أشرف للكبير يقرر تعيينه «غفير».

وفي مشهد آخر، يظهر أولاد الكبير في غرفتهم يشتكون من قسوة معاملة الكبير لهم وتقنعهم مربوحة أنه يخاف عليهم، ويتمنى العتره أن يربيهم الكبير تربية حديثة ليدخل الكبير فجأة ويضطروا إلى تغير الموضوع.

وفي غرفة الكبير أوي، تطلب مربوحة من الكبير الاستحمام قبل النوم خوفا من الشمامة ليرفض الكبير، وبمجرد نومه تظهر الشمامة والتي تقدمها صفاء الطوخي والمساعد الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت ويأخذان الكبير إلى عالم الشمامين.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في بطولة الجزء الثامن من الكبير أوي عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.