مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1 لأحمد مكي.. صفاء الطوخي ومحمد ثروت ضيفي شرف

بدأت الحلقة الأولى من الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي»، بمحاولات مربوحة إقناع الكبير أوي بالاحتفال بشم النسيم.

وخلال أحداث الحلقة تحذر أبناء الكبير من عدم الاستحمام قبل النوم خوفا من الشمامة التي تأخد الشخص الذي ينام قبل الاستحمام إلى عالم الشمامين ويقتنع الأطفال بكلام مربوحة.

ورفض الكبير الاستحمام لتظهر الفنانة صفاء الطوخي في دور «ملكة الشمامين»، ومساعدها محمد ثروت، ويأخذوا الكبير إلى عالم الشمامين.

مواعيد إعادة الحلقة 1 من مسلسل الكبير أوي 8

وتم عرض الحلقة 1 من مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي 6:05 مساء عقب أذان المغرب وتكون الإعادة الأولى في تمام الـ3 فجرًا، ويُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.