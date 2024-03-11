مفتي الجمهورية: الصيام تدريب على الإنسانية والرقي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الأمم تختلف عن بعضها في طرق الصيام؛ فمنهم من يصوم عن الطعام والشراب، ومن يصوم عن الطعام دون الشراب، ومن يصوم عن طعام دون طعام، وذلك كله مع الاختلاف في التوقيت طولًا وقصرًا.

الإسلام يؤيد النفع لبني آدم

وأشار علام، خلال تقديمه برنامجه «حديث المفتي»، إلى أن الإسلام جاء مؤيدًا لكل ما هو نافع مما جاء في الشرائع والثقافات التي كانت من قبله، لافتًا إلى أن بعض العلماء يرون من الصيام أنه خروج من الروتين اليومي إلى نظام جديد يكون في أوله العزيمة والصبر وآخره الفرحة والجائزة، فيكسر الإنسان قيود الملل.

تكريم الله عز وجل لبني آدم

وتابع: «الصيام تدريب على الإنسانية والرقي، فقد كرم الله عز وجل الإنسان في قوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر»، ومن تكريم الله عز وجل لبني آدم أن خصهم بالعقل على التمييز بين الخير والشر، وهذا التمييز الذي يدفع صاحبه إلى كل نافع وتبعده عن كل فاسد ضار».