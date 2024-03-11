يقدمه مفتي الجمهورية السابق.. مواعيد برنامج نور الدين على on

على مر الساعات القليلة الماضية، ومنذ الإعلان عن برومو برنامج نور الدين والذي يطل فيه علينا الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة on للرد على أسئلة الأطفال الصغار، يهتم الكثير بمعرفة موعد إذاعته للاهتمام والإصرار على معرفة إجابة تلك الأسئلة، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد برنامج نور الدين على on.

مواعيد برنامج نور الدين على on

وبرنامج نور الدين على on للدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق يوميًا في تمام الساعة 2.30 مساءً ضمن الخريطة التي أعلنت عنها شاشة قناة on خلال شهر رمضان والتي تبدأ من اليوم الإثنين 11 مارس.

برومو برنامج نور الدين على on

وخلال عرض برومو برنامج نور الدين والتي أظهر لأسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

برنامج جديد تحت عنوان «نور الدين»

وفي سياق منفصل، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي» إنه سليتقي الجمهور خلال شهر رمضان 2024، ببرنامج جديد تحت عنوان «نور الدين»، وأن البرنامج يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.