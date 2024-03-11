«الوطن» تحتفل بمرور 60 عامًا على انطلاق الدراما المصرية

احتفل صالون «الوطن» بمرور أكثر من 60 عاماً على انطلاق الدراما المصرية إلى النور فى ستينات القرن الماضى، خلال ندوة أدارها الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وبحضور عدد من نقاد الفن، وهم: الكاتب الصحفى عصام زكريا، ومصطفى الكيلانى، ومحمد مسعود، وخالد فرج، رئيس قسم الفن بالجريدة، ومحررى القسم، وعقدت الندوة إيماناً بأهمية الدراما المصرية ومكانتها لدى الجمهور المصرى والعربى بالتزامن مع انطلاق ماراثون دراما رمضان، والذى تقدم خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكثر من 22 مسلسلاً تشهد تنوعاً كبيراً بين الأعمال التاريخية والكوميدية والاجتماعية، وتطرقت الندوة إلى محاور رئيسية عدة حول كيفية غزو الدراما المصرية لعقول المشاهدين، ونجاحها فى أن تصبح أحد أهم مصادر القوى الناعمة لمصر من المحيط إلى الخليج.