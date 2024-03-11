مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1: أحمد مكي يدخل عالم الشمامين

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي، في الجزء الثامن، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 1

خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي، حاولت مربوحة إقناع زوجها بالاحتفال معها بموسم شم النسيم، ولكنة رفض، وقبل النوم نصحته بالاستحمام، خوفًا من ظهور «الشمامة» من عالم الجن، التي تصطحب معها من ينام دون استحمام، ليرفض الكبير، ويقرر النوم، وفجأة تظهر «الشمامة» وتأخذه إلى عالم الشمامين.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 تدور أحداثه في بلدة «المزاريطة»، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف بينهم أمينة خليل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.