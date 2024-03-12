قبطي ينظم مائدة لإفطار الصائمين في الغردقة: «رمضان بتاعنا كلنا»

في مشهد يعكس ترابط وحب المصريين، تجمع الصائمون على مائدة ينظمها رجل قبطي سنويا، لأشقائه المسلمين في الغردقة خلال شهر رمضان، مستعينا بطهاة محترفين يعملون في الفنادق لتجهيز المائدة، تعبيرا عن روح المحبة التي تسود بينه وبين أهل المحافظة، إذ توارث حب الخير وتقديم المساعدة من عائلته.

قبطي يجهز مائدة إفطار

محارب عجايبي ابن عائلة عجايبي القبطية، يحرص كل عام على إقامة مائدة إفطار في مدينة الغردقة، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، معربا عن سعادته بمشاركة الأخوة المسلمين أجواء رمضان في أكبر مائدة إفطار شهر الكريم، موضحا أنه استعد منذ وقت طويل بتجهيزات المائدة، والتي تضم كميات كبيرة من اللحوم والفراخ والخضار والبلح، مشيرا إلى الاستعانة بشيفات من الفنادق السياحية في تجهيزات الإفطار للأخوة المسلمين في رمضان، قائلا: «رمضان بتاعنا كلنا».

شقيق محارب ينظم مائدة في الأقصر

«ورثت الخير عن أبي وعائلتي، وبالنسة لي فهو إرث المحبة منذ الأجداد»، هكذا وصف محارب حرصه على إقامة المائدة للمسلمين، مشيرا إلى أن أخيه يعد نفس المائدة في مدينة الأقصر في صعيد مصر.

وتابع: «رمضان بتاعنا كلنا، ولا يوجد في مصر فرق بين مسيحي ومسلم، وإن شاء الله يرزق بالخير من أجل أن نعطي الآخرين، ومن نعم ربنا أننا بدأنا الصيام سويا اليوم مسلمين ومسحيين، حيث أن شعب مصر دائما نسيج واحد في جميع المناسبات والأعياد».