طقس الغردقة.. أجواء حارة وانتعاش الرحلات السياحية إلى الجزر البحرية

يسود طقس حار الغردقة اليوم الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة وتنتعش الرحلات السياحية إلى الجزر البحرية، إذ تبحر عشرات المراكب السياحية في الصباح وعلى متنها مئات السياح من المصريين والأجانب، إلى أشهر جزر الغردقة وعلى رأسها جزر الجفتون وعدن جنوب شواطيء الغردقة.

نشاط الرحلات البحرية

وأشار محمد علي مسؤل جزيرة عدن بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتعاش حركة السياحة ونشاط الرحلات البحرية حيث تبحر المراكب إلى جزر الغردقة في التاسعة صباحا وتعود في الرابعة مساء وتشمل الرحلة وقفة بحرية لمدة ساعة لممارسة السباحة والسنوركل.

جزر الغردقة

وكشف إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، بأن جزر الغردقة يتردد على زيارتها نحو مليوني سائح سنويا من مختلف الجنسيات. وتمتلك الغردقة جزر ومحميات طبيعة تشبه المالديف، وهي قبلة السياح الأجانب والمصريين طوال السنة، حيث المياه الصافية والشواطئ الخلابة والرمال الناعمة.

جزيرة عدن

لافتا في تصريحات لـ«الوطن» أن جزيرة عدن من أشهر جزر الغردقة وتبعد مسافة نحو 13 ميل بحري من سواحل الغردقة ويتردد على زيارتها المئات يومياً ويطلق عليها مالديف مصر، حيث تشبه المالديف.