الجالية الروسية في الغردقة تحتفل بتوديع فصل الشتاء (صور)

احتفلت الجالية الروسية في الغردقة اليوم السبت بتوديع فصل الشتاء، بحضور فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بالغردقة، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالمسرح الملحق بمتحف الغردقة وسط حضور عدد كبير من الجالية الروسية من المقيمين بمدينة الغردقة ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية

حفل الجالية الروسية في الغردقة

شملت فقرات الحفل فولكلور نظمته جمعية المواطنات الروسيات، وفقرات متنوعة ومجموعة من الرقصات والأغاني باللغتين الروسية والعربية، وفقرة مسرح العرائس ومسابقات للأطفال ومعرض للمشغولات اليدوية الدالة على تأثير البيئة والثقافة المصرية في المنتجات الروسية.

حفل وداع فصل الشتاء في الغردقة

وأعرب فيكتور فوروباييف القنصل الروسي خلال الحفل، سعادته لإقامة الحفل في مدينة الغردقة بحضور عدد كبير من المواطنين الروس، معربا عن شعور الجالية الروسية بالغردقة بالأمن والأمان.

وقدم الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي لدعمه الكامل للجالية الروسية بالغردقة، وتذليل أى عقبات أو مشاكل تواجه الجالية المقيمة بالمحافظة أو السياحة الروسية.

العلاقات الروسية المصرية

من جانبه، قال كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، على هامش الحفل، إن ذلك يعكس الصلة الوثيقة والمحبة والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.