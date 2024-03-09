30 فنانة تشارك في جدارية الحب والسلام بشواطئ الغردقة

شاركت عدد من فنانات العالم يمثلن 14 دولة في جدارية «الحب والسلام» احتفالا بالمرأة اليوم السبت، في جزيرة عدن بشواطئ مدينة الغردقة، ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة، على هامش كرنفال الغردقة الدولي للفنون الذي تستضيفه المدينة بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

احتفال اليوم العالمي للمرأة

وقال محمد حميدة منظم الفعاليات في تصريحات لـ«الوطن»، إن 30 فنانة من 14 دولة شاركت في احتفالات اليوم العالمي للمرأة في جزيرة عدن بشواطئ الغردقة فى أجواء سياحية، بهدف تنشيط السياحة.

جدارية الحب والسلام

وأوضح أن جدارية الحب والسلام صممت على أرض مصر بشواطيء الغردقة، وشاركت فيها كل فنانة بلوحة، وذلك ضمن احتفالات المرأة باليوم العالمي لتعكس صورة مشرفة أمام العالم بالأمن والسلام في مصر، بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

السياحة على شواطئ الغردقة

في السياق، قال محمد علي منظم رحلة الفنانات على شواطئ الغردقة بأن 30 فنانة شاركت ممثلة من 14 دولة هي دول مصر وأمريكا وإنجلترا وفرنسا والمغرب والأردن وتونس وكوسوفو وصربيا وألبانيا وإيرالندا وروسيا ومونتنيجرو، وفلسطين وبلغاريا.

ولفت إلى مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي حيث تحرص الفنانات على نقل الأجواء إلى دول العالم من خلال السوشيال ميديا.

الغردقة تستقبل آلاف السياح

ومن جانبه أشار ايهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتعاش حركة السياحة على شواطئ الغردقة، حيث استقبلَت الغردقة الأسبوع السابق أكثر من مائة ألف سائح.