30 فنانة من 14 دولة تحتفل باليوم العالمي للمرأة في الغردقة

احتفلت 30 فنانة من 14 دولة مختلفة من الدول العربية والأوروبية بيوم العالمي للمرأة اليوم الجمعة، على شواطئ مدينة الغردقة، على هامش كرنفال الغردقة الدولي للفنون، التي تستضيفه مدينة الغردقة، بهدف تنشيط السياحة بالمدن السياحية المصرية بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والقطاع الخاص وهيئة تنشيط السياحة بالبحرالأحمر.

اليوم العالمي للمرأة

وأشار الفنان محمد حميدة مُنظم فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون في دورته الرابعة بمدينة الغردقة، مشاركة 30 فنانة من 14 دولة، في فعاليات يوم المرأة العالمي بشواطئ الغردقة من دول أمريكا وانجلترا وفرنسا والمغرب والأردن وتونس، وكوسوفو وصربيا، والبانيا وإيرالندا وروسيا ومونتنيجرو، وفلسطين وبلغاريا بالإضافة إلى مصر.

احتفال اليوم العالمي للمرأة في الغردقة

وأوضح محمد حميدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن احتفال اليوم العالمي للمرأة شمل تنظيم فقرات متنوعة على الشواطئ، ومُسابقات فنية واستعراضية، وحفلات مُوسيقية بمشاركة فنانات العالم وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يُساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وأشار إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة استضافت 30 فنانة من 14 دولة حول العالم، بهدف تنشيط السياحة، ضمن فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون حيث جرى عمل برنامج سياحي لزيارة مدن أسوان والأقصر والغردقة، بالتنسيق مع القطاع السياحي لعمل جذب سياحي للمدن السياحية المصرية.

وأكد مشاركة الفنانات في فعاليات اليوم العالمي للمرأة على شواطئ الغردقة، الذي يتزامن اليوم الجمعة 8 من شهر مارس من كل عام.