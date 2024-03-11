«التعليم» توافق على تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام للنقل والشهادة الإعدادية والثانوية

أرسلت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وافق على تعديل مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024.

امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضحت الوزارة في خطابها، أنه يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بمواعيد الامتحانات المقررة طبقا للجدول التالي:

ـ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بداية الامتحانات من 4 مايو 2024 إلى 23 مايو 2024، لنهاية العام الدراسي.

ـ امتحانات الدبلومات الفنية بداية الامتحانات 25 مايو 2024 حتى 6 يونيو 2024، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انتظام مواعيد الامتحانات وعدم وجود تعارض في المواعيد المقررة.