انطلاق الامتحانات الختامية لبرنامج «محو أمية الكبار» في مراكز شباب القليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ممثلة في إدارة الشباب، بدء امتحانات ختام برنامج «المصريون يتعلمون لمحو أمية الكبار»، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، من أجل التصدي لمشكلة الأمية والقضاء عليها.

تنفيذ فصول محو الأمية وتعليم الكبار

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه جري تنفيذ فصول محو الأمية وتعليم الكبار، في 50 مركز شباب على مستوى إدارات بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، بواقع 600 مدرسة.

مراكز الخدمة المجتمعية

وأشار إلى أنّ الفاعليات جاءت في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحقيقًا لمفهوم جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لمحو الأمية وتعليم مبادئ القراءة والكتابة للكبار بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد «الصبروط» أنّ المشروع يهدف إلى استثمار طاقات الشباب في تطوير وتنمية المجتمع والمساهمة في القضاء على الأمية، عن طريق فتح فصول لمحو الأمية فى جميع مراكز الشباب بالمحافظات، ورفع مستوى الثقافة العامة لهم.