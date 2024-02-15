«أولياء الأمور».. «القضاء على شاومينج ورقابة الامتحانات وعودة الطلاب للمدرسة» أهم مطالبنا

القضاء على «شاومينج» ووجود رقابة صارمة على الامتحانات وعودة حضور «الطلاب» للمدرسة، كانت تلك النقاط الثلاث أهم مطالب أولياء الأمور لتطوير نظام الثانوية العامة، وتحويلها من «بعبع» لهم ولأبنائهم لمسار حياة للطلاب، كذلك تظل المخاوف الحقيقية متعلقة بآلية التطبيق والمنهج وصفحات الغش الإلكترونى.

«داليا»: نظام التشعيب يضيّق ويقلل الفرص فى الاختيار.. ونحتاج آليات للسيطرة على الغش

«داليا الحزاوى»، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، قالت لـ«الوطن»، إنه آن الأوان للتفكير الجاد فى تطوير الثانوية العامة تطويراً جوهرياً يقضى على البعبع الذى يطارد البيوت المصرية، وبالرغم من مجهودات الوزارة لتطويرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنه كان مقتصراً على شكل الامتحان فقط لا غير.

«داليا» أضافت: «يجب اشتراك أولياء الأمور والطلاب والمعلمين فى الحوار المجتمعى حتى يعبر كل منهم عن مشاكله والصعوبات التى يواجهونها حتى يتم أخذ ذلك فى الحسبان عند وضع القانون الجديد للثانوية العامة، وأولياء الأمور ليسوا ضد التطوير فهم معه قلباً وقالباً لمصلحة أولادهم فى سوق العمل والتنافسية الدولية».

وتابعت: «نظام التشعيب يعمل على تضييق وتقليل الفرص أمام الآباء والأمهات فى الاختيار، كما أن تعدد المسارات التعليمية واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته من الأمور الجيدة التى طال انتظار تطبيقها، ولكن لا بد أن تعمل وزارة التربية والتعليم على إعادة صياغة المناهج حتى تتناسب مع إلغاء التشعيب للثانوية، وتقوم الوزارة بتبسيط المعلومات وتناسبها مع الفترة الزمنية للعام الدراسى، ويكون الاهتمام بالكيف وليس الكم وتكون هناك آليات عند إلغاء التشعيب بحيث كل طالب يختار المواد التى تناسب ميوله ومهاراته وقدراته».

د. إيلاريا عاطف، رئيس قسم الدراسات بمدارس النيل والخبيرة التربوية، قالت لـ«الوطن»، إن نظام المسارات الجديد هو نظام تعليمى جديد طبقاً لتطوير منظومة التعليم التى بدأت من بداية رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائى، فيكون للطالب أكثر من فرصة لتحديد مستقبله.

وأضافت: «طبقاً لنظام تطوير المناهج يستطيع الطالب تحديد ميوله سواء العلمية والأدبية فى المرحلة الإعدادية ليحدد المسار من الصف الأول الثانوى، ويكون الطالب (مخيراً وليس مجبراً) على دراسة معينة أو مواد معينة، فالطالب يختار المواد التى تؤهله للجامعات، ومن هنا يمكن القول إن تطوير الثانوية العامة سيقضى على البعبع والخوف والرهبة لدى الطالب ويقلل من الدروس الخصوصية، خاصة أن لديه أكثر من فرصة لتحسين مجموعه وعلى الرغم أنها لن تختفى ولكن لن يحتاج إليها الطالب».