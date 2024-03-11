أيمن حجازي سفير دولة التلاوة يُحكّم في مسابقة القرآن بأستراليا

عرضت قناة الناس، فيديو للشيخ أيمن حجازي سفير دولة التلاوة، وهو يُحكِم في مسابقة القرآن الكريم بدولة أستراليا، ويستمع لقراءات الأطفال المشاركين وسط حضور من قبل كبار علماء الدين.

نقل شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

وتنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبعوثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف، وذلك تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان العام الماضي 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.