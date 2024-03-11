ملخص الحلقة 1 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تحاول رشوة مديرها لسبب غريب

في إطار كوميدي اجتماعي، بدأت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، التي تؤدي دور «ميس صدفة» معلمة التاريخ التي تحاول جذب الطلاب لها بالدروس الخصوصية، لتحسين المعيشة.

وأظهرت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، المحاور الرئيسية لشخصية «صدفة» التي تعيش رفقة شقيقتها المتزوجة عقب وفاة والدتهما، وتسعى لأن تصبح مدرسة مشهورة من خلال الإعلان عن نفسها على أسوار المدرسة، وهو ما اعترض عليه مدير المدرسة على ما فعلته وتحويلها السور لإعلانات خاصة.

ولجأت صدفة لعرض رشوة على مديرها بنسبة من الأرباح مقابل استغلال سور المدرسة، ما دفعه لطردها من المكتب.

وأظهرت الأحداث الفنان عصام السقا، الذي يقوم على مراقبتها من بعيد، قبل أن يتدخل بالصدفة، عقب سقوط «راندا» نور إيهاب، مغشيا عليها في المدرسة التي كانت تعمل بها صدفة، بسبب جرعة مخدرات، وتحاول الذهاب بها إلى المستشفى رغما عن حارسها، لتستقل سيارة «السقا» دون أن تعلم أنه يراقبها.

مسلسل صدفة الحلقة 1

وتدور أحداث مسلسل صدفة حول مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة تقتحم بها حياة صاحب سلسلة صالونات شعر «فؤاد مهران»، لتغير مجري حياتها رأسا على عقب.

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض مسلسل «صدفة» على فضائية «الحياة».