أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مواعيد عرض مسلسلاتها وخريطتها الدرامية الشاملة، التي تضم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، ويبحث الجمهورعن موعد عرض الحلقة 1 مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج.

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل صدفة على قنوات الحياة وcbc وDmc والأولى

ويأتي موعد الحلقة 1 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، ولم يتم الإعلان عن موعد الإعادة على شاشتها.

كما تعرض الحلقة 1 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباح اليوم التالي.

وتأتي موعد تعرض الحلقة 1 من مسلسل صدفة على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتعرض الحلقة 1 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولي فى الساعة 10:30 مساءً، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا.

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مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، عصام السقا، رشدي الشامي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، نور إيهاب وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أيمن سلامة، كما يعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.