مؤلف مسلسل صدفة: العمل يناقش تأثير السوشيال ميديا على الشباب بشكل كوميدي

أكد الكاتب أيمن سلامة، مؤلف مسلسل صدفة، أن العمل به العديد من المواقف، وكأنها «صدفة»، لكن المشاهد في النهاية سيكتشف أنها ليست صدف، وإنما أحداث مرتبة ومتفق عليها، مشددا على أن العمل يتطرق لجانب من مدرسة خاصة بسيطة بها طلاب من الشريحة البسيطة بالمجتمع المصري.

شخصية البطلة في «صدفة» ساذجة جدا

وأوضح «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة «dmc»، أن شخصية البطلة في «صدفة» ساذجة جدا، وطيبة وبسيطة ولا تحل المشكلات، لكن تزيدها، والمسلسل به نوع من الكوميديا.

وأشار إلى أن المسلسل يلقي الضوء على مشكلات «السوشيال ميديا»، وتأثيرها على الشباب، مشددًا على أن جرى العمل عليها على أنها نقطة تحذير وإنذار، لكي تتعامل الأسر بحرص مع أولادها.

«صدفة» يناقش قضايا اجتماعية مهمة

ولفت الكاتب أيمن سلامة، إلى أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية مهمة، من خلال شكل كوميدي بسيط، مؤكدا أن «صدفة» كوميدي وسيصل للمشاهد بطريقة بسيطة، لكنه أيضا يحمل معاني كثيرة ورسالة ضمنية مهمة جدا، مؤكدا أن «صدفة» يسعى لتوعية الأبناء والأجيال الجديدة بمخاطر العصر.