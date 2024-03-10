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دراما المتحدة

الفنان فراس سعيد: قصة مسلسل صدفة من المجتمع ولها طابع كوميدي

كتب:

عمرو هلال
06:53 م | الأحد 10 مارس 2024
مسلسل صدفة

مسلسل صدفة

كشف الفنان فراس سعيد، تفاصيل مشاركته في مسلسل «صدفة» المقرر عرضه في رمضان 2024، موضحًا أنه لم يتم الانتهاء من تصوير جميع حلقات المسلسل ومستمر التصوير في رمضان، مشددًا أنه يجسد شخصية رجل أعمال صديق للشخصية التي يلعبها الفنان خالد الصاوي، وتربطهم علاقة منذ سنوات طويلة.

المسلسل يجسد صورة للعلاقات الإنسانية القائمة على المصلحة

وأوضح «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن المسلسل يجسد صورة للعلاقات الإنسانية القائمة على المصلحة، ويتم اكتشاف العديد من المشكلات في هذه العلاقة، مؤكدًا أنه يجسد دور شر في «صدفة»، وأنه اكتشف أن الجمهور يفضل أدوار الشر بشكل كبير، منوهًا بأنه لا يوجد خير دون وجود شر ولابد أن يكون هناك وجهين للإنسان.

أعمال الشر تقدم رسالة للجمهور

وأشار إلى أن الدراما تبلور في الأدوار والأعمال التي بها شر رسالة معينة لكي يتم توصيلها للجمهور، مؤكدًا أنه يقوم بالخط الثاني في المسلسل وهناك قصة تبدء في الحلقات الأولى ولها دور كبير في الأحداث والقصة الرئيسية.

وشدد الفنان فراس سعيد، على أن قصة «صدفة» من المجتمع ولها طابع كوميدي ويصل للجمهور.

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