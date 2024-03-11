دعاء الصيام في شهر رمضان.. ردده النبي

مع حلول شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على الإكثار من العبادات والطاعات من بينها ترديد الدعاء طوال أيام الشهر المبارك، منه دعاء الصيام، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الدعاء، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء الصيام

وهناك أكثر من صيغة يمكن للعبد قولها في دعاء الصيام، وعندما ينوي الصيام في أيام الشهر الكريم، منها التالي:

- اللهمَّ إنّي نويت أن أصوم رمضان كاملًا لوجهك الكريم إيمانًا وإحتسابًا، اللهمَّ تقبّله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا.

- اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رَمَضَان صِيامَ الصائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قِيامَ القائِمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرْضاتِكَ وَجَنّبْني سَخَطِكَ وَنقِمتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءةِ آياتِكَ.

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

دعاء نية الصيام

ويردد البعض في دعاء الصيام عند النية لصيام يوم جديد في شهر رمضان الكريم، أوضح الشيخ رمضان عفيفي، أحد علماء الأزهر الشريف، عبر شاشة قناة «dmc» أن من أفضل صيغه: «اللهم إني نويت صيام شهر رمضان، إيمانا واحتسابا فأعنا عليه، وتقبله منا يا رب العالمين».

دعاء الصيام عند السحور

ويمكن أن يقول المسلم دعاء الصيام عند السحور كالتالي:

- اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه.. وأعنا فيه على ما تحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم.

دعاء الصيام اللهم لك صمت

وفي الحديث عن دعاء الصيام «اللهم لك صمت»، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة دار الإفتاء على «يوتيوب»، أن النبي صلى الله عليه وسلم، علم المسلمين أن يقول الصائم عند فطره: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع الفضل».

دعاء الصائم مستجاب

وعن دعاء الصائم مستجاب، فعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».