على مدار الجزأين الماضيين من مسلسل الكبير أوي، ظهرت رحمة أحمد التي دور مربوحة بإطلالات مختلفة بهدف جذب انتباه الكبير «أحمد مكي» إليها، لتفاجئ الجميع في الحلقة الأولى من الموسم الثامن بارتدائها طاقية مرصعة بالبلالين مشيرة في حديثها إلى زوجها بحلول عيد شم النسيم، لتأخذ الحلقة مسارًا كوميديًا مميزًا حمل كثير من التفاصيل، ما دعا الجمهور إلى البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 2.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 2

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 2، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباحًا، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلت عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 هذا العام، عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وصفاء الطوخي ومحمود الليثي.