7 معلومات عن ابن «أشرف» في الكبير أوي 8.. زوج فنانة معروفة

ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، ابن شخصية «أشرف»، لأول مرة على في سلسلة أجزاء الكبير أوي، ويؤدى دوره الفنان شريف حسني، واسمه «أيهم»، وكان يحاول «أشرف» الذي يؤدي دوره الفنان حسين أبو حجاج، أن يجد وظيفة لنجله في دوار الكبير.

وقال «أشرف» لـ«الكبير»: «شغله عندك يا كبير غفير»، ورد «أيهم»: «غفير إيه، عاوز أشتغل IT أو HR أو SEO»، وسأله الكبير: «تعرف تمسك البندقة؟»، فرد: «أمسك البندقية ليه عليك تار، ما في الآخر هروح أجيب بطاطس وطماطم»، واستمر الحوار بينهما ليوافق الكبير على العمل معه في الدوار.

ونستعرض أبرز المعلومات عن شريف حسني، بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة له:

معلومات عن الفنان شريف حسني

- اسمه شريف محمد حسني.

- تخرج في كلية تربية جامعة عين شمس.

- يبلغ من العمر 29 عامًا.

- خاض تجربة المسرح لمدة 18 عامًا.

- زوجته الفنانة ويزو.

- تعرف على «ويزو» في المسرح وارتبطا معا بعلاقة صداقة قوية قبل أن يتزوجا.

- شارك في عديد من المسلسلات منذ 2020.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، وظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8، على قناة ON في تمام الساعة 6 مساء، وأيضًا يعرض على منصة «WATCH IT».