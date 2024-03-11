ما المقصود بـ«التربية الحديثة»؟.. أزمة أبناء أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، اعتراض أبناء الكبير «جوني» و«العترة»، على طريقة تعامل والدهما معهما، خلال حديثهما مع والدتهما «مربوحة»، وتقوم بدورها الفنانة رحمة أحمد، إذ قال «عترة»: «هو مايعرفش حاجة عن التربية الحديثة، مايعرفش الأبهات الجديدة بيعملوا إيه مع عيالهم».

وردت «مربوحة»: «بيعملوا إيه مع عيالهم»، ليرد «العترة»: «مابيعملوش بيخلفوا ويرموا بيخلفوا ويرموا»، لتقول «مربوحة» لهما:«اه والباقي قاعد مستني الرؤية في مركز شباب ميت عقبة، بس أبوكم من الأبهات الجديدة بيخلف ويرمي فوق دماغي».

ما مفهوم التربية الحديثة؟

التربية الحديثة، هو مصطلح يشير إلى الممارسات التربوية المعاصرة، وتهدف إلى تطوير وتحسين وتنمية قدرات الأبناء، وتركز على تلبية احتياجاتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتطوير أساليب جديدة مناسبة لهم، وأيضًا تعزيز إبداعاتهم وأفكارهم، بحسب ما جاء في كتاب «التربية الحديثة»، للدكتور صلاح ظهران الخولي.

مسلسل الكبير أوي 8

وتستمر أجزاء مسلسل الكبير أوي 8 في إطار من الكوميديا والعلاقات الاجتماعية بين أبناء قرية المزاريطة في صعيد مصر، وتستمر أيضًا العلاقة المتوترة بين «الكبير» و«مربوحة»، التي تحاول تغيير أسلوب تعامله معها ومع أبنائها.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام ومصطفى غريب، وعديد من نجوم الكوميديا، وإخراج أحمد الجندي.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8، عبر قناة on دراما، في تمام الساعة 10:30 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 7:45 صباحا، كما يمكن مشاهدة المسلسل الكبير، بدون فواصل إعلانية عبر منصة watch it.