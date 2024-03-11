«مربوحة» تواصل مفاجآت الملابس الغريبة في الكبير أوي 8.. ماذا ارتدت بأول حلقة؟

«المرأة الكهربائية المثيرة، مجسم الوردة، التايجر»، وغيرها من الأطقم التي ارتدتها «مربوحة»، في مسلسل الكبير أوي، على مدار الجزئين الـ6 و7، ولفتت انتباه الجمهور إلى هذه الشخصية الكوميدية، التي تحاول أن تفاجئ الكبير، وهو ما فعلته بالحلقة الأولى بالجزء الثامن، بارتدائها طقم شم النسيم، الذي يغلب عليه ألوان متداخلة.

بدأت الفنانة «مربوحة» الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الـ8، بطقم يحمل ألوان شم النسيم، وطاقية كبيرة الحجم على رأسها، وبها بلالين ملونة، بالإضافة إلا أن «نيولوك» لشعرها يمختلف عن ظهورها في الأجزاء السابقة.

طقم المرأة الكهربائية المثيرة

لم تكن المرة الأولى التي ترتدي «مربوحة» طقم غريب، بل سبق وفعلتها مرات عديدة في الجزئين السابقين، ومنها طقم المرأة الكهربائية المثيرة، الذي لفت انتباه الجمهور بسبب غرابته، فهو عبارة عن ملابس عادية، وملتف حولها أسلاك تحمل مصابيح صغيرة جدًا مختلفة الألوان، وتضاء هذه الأسلاك بمجرد توصيلها بالكهرباء، لا تخشى أي مخاطر يمكن أن تتعرض لها.

طقم الوردة الغريب

يعد طقم الوردة من أغرب الأطقم، التي ارتدتها «مربوحة»، في مسلسل الكبير أوي بالمواسم السابقة، وهو عبارة عن مجسم لوردة، لونها أقرب إلى الروز وفرعها أخضر.

طقم التايجر

ارتدت «مربوحة» مجسم للنمر، لكي تفاجئ الكبير، إلا أن الذعر أصابه بمجرد رؤيتها، واعتقد أنها تجري مقلب.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي من بطولة الفنان أحمد مكي، ويشاركه في المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم: رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام اسماعيل، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، والعمل الدرامي من تأليف وإخراج أحمد الجندي، إنتاج شركة سينرجي.