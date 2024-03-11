حد السحب النقدي من فروع البنوك وماكينات ATM.. هل تغير بعد رفع أسعار الفائدة؟

يعد السحب النقدي من البنوك المصرية، أو ماكينات الصراف الآلي للأفراد أو الشركات من الإجراءات اليومية لدى الكثير من العملاء.

وبعد رفع البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، لسعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة بواقع 600 نقطة، نرصد الحد الأقصى للسحب اليومي.

وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM هو 20 ألف جنيه مصري.

حد السحب اليومي في البنوك

وأضاف الخبير المصرفي، أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي، في البنوك 150 ألف جنيه.

بيان المركزي المصري

وذكر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات هو 150 ألف جنيه، مؤكدًا أنه لم يتغير منذ التعليمات الصادرة في 25 أغسطس عام 2022.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب وسعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.