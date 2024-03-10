للسحب النقدي والمشتريات.. حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر في 4 بنوك

وجه البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بفتح حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية الدولية للمشتريات والسحب النقدي، واستجابة لهذه التوجيهات، قام عدد من البنوك الحكومية برفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية الدولية، ونستعرض في هذا التقرير تفاصيل هذه الخطوة من 4 بنوك مصرية:

بطاقات الائتمان في البنك الأهلي المصري

- رفع حد الاستخدام خارج مصر الشهري للمعاملات الدولية إلى ما يعادل 25 ألف جنيه و160 ألف جنيه، وبالنسبة للسحب النقدي ما يعادل 2500 جنيه و7500 جنيه شهريًا، حسب نوع البطاقة.

بطاقات الائتمان في بنك مصر

- رفع حد الاستخدام خارج مصر الشهري، للمعاملات الدولية إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه و200 ألف جنيه، وجرى رفع حد الشراء داخل مصر للمعاملات الدولية إلى ما يعادل 25 ألف جنيه.

بطاقات الائتمان في بنك العربي الأفريقي

- رفع حد الاستخدام خارج مصر شهريًا بالنسبة للمعاملات الدولية إلى ما سعادل 50 ألف جنيه و150 ألف جنيه، حسب نوع البطاقة.

بطاقات الائتمان في البنك التجاري الدولي CIB

- رفع حد الاستخدام خارج مصر للمعاملات الدولية ما يعادل 25 ألف جنيه و175 ألف جنيه حسب نوع البطاقة، وداخل مصر في المعاملات الدولية ما يعادل 3500 جنيه و12500 جنيه.