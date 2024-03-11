كيف تتجنب دخول العقارب إلى المنزل؟.. تابع مسلسل غادة عبد الرازق على DMC

مع بدأ موسم السباق الرمضاني 2024، ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض أول حلقة من مسلسل صيد العقارب اليوم، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي ممزوج بالإثارة والغموض حول امرأة تعمل في تجارة العقارب من خلال استخلاص سمها وبيعه، والتي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق.

طرق التخلص من العقارب

من واقع مسلسل صيد العقارب، نستعرض عدة طرق يُمكنك اتباعها لتجنب دخول العقارب إلى منزلك باعتبارها من أخطر أنواع الحشرات المؤذية، وخاصة إذا كنت من سُكان المناطق الجبلية، وفقًا لما ذكره موقع wiki how:

حافظ على جفاف الأرضيات ومنع تجمع المياه؛ لأن العقارب تفضل التواجد في الأماكن الرطبة.

تخلص من الحشرات المنزلية كالصراصير والنمل لأن العقارب تتغذى عليها وتبحث عن أماكن تواجدها.

تخلص من بقايا الطعام الموجود على الأرض، وقم بتنظيف منزلك أول بأول لتجنب دخول العقارب منزلك.

رش المبيدات الحشرية وما يُعرف بالتراب الدياتوميّ حول مصارف المياه الموجودة في المنزل، للقضاء على الحشرات.

احرص على غلق كافة الفتحات والشقوق الموجودة في منزلك باستخدام السدادات، إذ تحتاج العقارب إلى مساحة 3.175 مليمتراً فقط للتمكن من الدخول إلى المنزل.

قم بتربية القطط والدواجن، لأنهما يتغذيان على العقارب.

قم بزراعة اللافندر في حديقة منزلك لأنه يمتلك رائحة عطرية طاردة للعقارب.

فريق عمل صيد العقارب

يُشار إلى أن مسلسل «صيد العقارب» بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، ومن تأليف باهر دويدار، واخراج أحمد حسن، ويُعرض عبر شبكة قنوات «cbc ،dmc»، وأيضًا على منصة watch it.