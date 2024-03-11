موعد إعادة الحلقة الأولى لمسلسل صيد العقارب على CBC.. ماذا تعرف عن هذه المهنة؟

ليس مجرد اسم مسلسل، بل مهنة حقيقية يمتهنها العديد من الأشخاص، ومن وحي ذلك جاء اسم مسلسل «صيد العقارب»، الذي يعرض على قناة CBC، على مدار 30 يومًا خلال شهر رمضان، على أن يذاع في السابعة والنصف مساء، ويعاد في الثانية والربع بعد منتصف الليل.. فما هي مهنة صائد العقارب وماذا يفعل؟.

ماذا تعرف عن مهنة مدرب صيد العقارب؟

يلعب مدرب صائد العقارب دورا مهما في مساعدة صائدي العقارب على ممارسة مهنتهم بأمان وفعالية، وأبرزها التدريب على تقنيات صيد العقارب، وكيفية البحث عن العقارب في أماكنها الطبيعية، واستخدام الأدوات الخاصة بالصيد مثل الفوانيس والملاقط بطريقة آمنة، بحسب موقع «Scorpion World».

لم تتوقف مهنة المدرب عند توفير الأدوات والطرق الآمنة، بل يعمل على توضيح كيفية التعامل معها والاستفادة منها، إلى جانب كيفية النقل والتخزين بصورة جيدة وأمنة، خاصة أنّ طرق الصيد تختلف وفقًا لنوع العقارب، وهناك أنواع مختلفة بسلوكيات مختلفة وسامة، وبعض الأشياء الأخرى، مثل:

يُقدم لهم النصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من لدغات العقارب.

المساعدة في الحصول على المعدات:

يُرشدهم إلى أفضل أماكن شراء المعدات.

يُقدم لهم النصائح حول كيفية اختيار المعدات المناسبة.

وتدور أحداث المسلسل حول عائشة، التي تعمل في تجارة العقارب، ويشهد المسلسل صراعًا بين الخير والشر، في محاولة للانتقام من غدر عائلتها.