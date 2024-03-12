موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024، يبحث عنه الأهالي بكثافة، لمعرفة بدء الصوم، ووقت الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، من خلال إمساكية شهر رمضات التي أصدرتها عبر قسم النتائج والتقويم، توقيتات ساعات الصوم في المحافظات، كل على حدة.

ويختلف موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024، عن باقي المحافظات الأخرى، في وجه بحري ومدن القناة والصعيد، بسبب فروق التوقيت بين المدن المصرية.

موعد أذان الفجر في مطروح

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في تمام الساعة 4:57 ، بينما يسبقها السحور والذي يأتي في تمام الساعة 2:37 صباحاً.

600 مسجد يؤدي صلاة الفجر في مطروح

وكشف فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن وجود 600 مسجد جاهزون لاستضافة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، أشهرهم «المسجد الكبير والصفا والإسراء».