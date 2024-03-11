دعاء ثاني فجر في رمضان.. اللهم قر عيني عوضا وجبرا

مع حلول ثاني فجر من رمضان، يكثر المسلمون من ترديد الدعاء والالتزام بالعبادات والطاعات، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في دعاء ثاني فجر في رمضان، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

دعاء ثاني فجر في رمضان

وأكد العلماء أنه لا توجد صيغة ثابتة في دعاء ثاني فجر في رمضان، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

صيغة دعاء ثاني فجر في رمضان

ويرد البعض في دعاء ثاني فجر في رمضان أكثر من صيغة منها التالي:

- اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ، وَرَفْعِ الْأَسْقَامِ، وَالْعَوْنِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.

- مع فجر ثاني يوم في رمضان، اللهم قر عيني عِوضًا وجبرًا.

- اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولا.

- اللهم إني توكلت عليك وأنت خير وكيل يسر لي أمري، وأصلح لي حالي، واغفر لي ذنبي، ولا تكلني طرفة عين، وألحقني بالصالحين.

- اللهم في ليالي رمضان أسألك أن ترحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة، وأن تسكنهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين، وألحقهم بالصالحين في جنة الخلد.

- رب العرش العظيم أسألك الرحمة من عندك، والمغفرة، وراحة البال، والاطمئنان، واعفو عنا يا عفو يا كريم، وابعد عنا شر ما قضيت، واهدنا فيمن هديت.

دعاء ثاني فجر في رمضان مستجاب

ويقول البعض في دعاء ثاني فجر في رمضان التالي:

- ربي اجعلني لك شكارًا، ذكارًا، رهابًا، مطاوعًا، وإليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً.

- اَللّهُمَّ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

- اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

- اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، وإليك أنبنا، وإليك حاكمنا، وأسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رحمن يا رحيم.