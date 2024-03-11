دعاء صيام شهر رمضان كاملا.. احرص عليه مستجاب

شهر رمضان، شهر الخير والبركة والمغفرة، هو الشهر الذي ينتظره المسلمون بشغف ليتفرغوا فيه للعبادة والتقرب من الله تعالى. ومن أهم العبادات في هذا الشهر الكريم هي الصيام، الذي يُعدّ ركناً من أركان الإسلام الخمسة.

دعاء صيام شهر رمضان كاملاً

- «اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان كاملاً لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفوراً وصومي مقبولاً».

- «الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَة وَدِفَاع الْأَسْقَام وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاة وَالصِّيَام وَتِلَاوَة الْقُرْآَن.. الْلَّهم سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَه لَنَا وَتَسَلَّمْه مِنّا مُتَقَبَّلًا حَتَّـى يَنْقَضِي وَقَدّ غَفَرْتَ لَنْا وَرَحِمْتَنَا وَعَفَوْتَ عَنَّا فَمَنْ صَامَه وَقَامَه إيْمَانًا وَإحْتِسَابًا خَرَجّ مِـٍنَ ذُنُوْبِه گيَوْمَ وَلَدَتْه أمُّه».

- «اللهم إني أسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم».

- «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار».

- «اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك».

دعاء دخول رمضان

اللهم أهلّ علينا شهر رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربّي زكّنا فيه وطهرنا من الذنوب والآثام، واجعلنا فيه من المُقربين المُكرّمين.

دعاء قبل الإفطار

اللهمّ لك صمتُ، وعلى رزقك أفطرتُ، ذهب الظّمئُ، وابتلت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ.

فضل دعاء صيام شهر رمضان كاملاً

يدلّ على صدق النية وإخلاصها لله تعالى، ويُقرّب العبد من الله تعالى ويُنيلُهُ رضاهُ، ويُساعدُ على تربية النفس على الصبر والتحمل.، ويُطهّرُ النفس من الذنوب والآثام، ويُجلبُ الرزق والخير والبركة.

نصائح لقبول دعاء صيام شهر رمضان كاملاً

الإخلاص لله تعالى في النية والعمل، والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، والإيمان بالله تعالى وقدرته على الإجابة، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، وأداء الصلوات في أوقاتها، وتجنب المحرمات والذنوب.

إنّ دعاء صيام شهر رمضان كاملاً له فضلٌ عظيمٌ عند الله تعالى، فهو يُقرّبُ العبد من الله تعالى ويُنيلُهُ رضاهُ، ويُساعدُ على تربية النفس على الصبر والتحمل، ويُطهّرُ النفس من الذنوب والآثام، ويُجلبُ الرزق والخير والبركة.