دعاء القنوت في التراويح.. هداية ورحمة خلال ليالي شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، تُقام صلاة التراويح في المساجد، حاملةً معها أجواءً إيمانيةً خاشعة. ومن أهمّ ما يميز هذه الصلاة هو دعاء القنوت، الذي يُعدّ فرصةً عظيمةً للتضرع إلى الله تعالى ونيل رضاه.

ما هو دعاء القنوت في التراويح

دعاء القنوت هو دعاءٌ يُسنّ التلفظ به في صلاة الوتر، وفي بعض النوافل، مثل صلاة التراويح. وعادةً ما يُرفعُ القنوت في الركعة الأخيرة من هذه الصلوات.

ما هي صيغ دعاء القنوت في التراويح

المأثور من الدعاء في القنوت ما رُوِيَ عن سيدنا الحسن رضى الله عنه أنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كلماتٍ أقولهنَّ في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أَعطيت، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تَقْضي ولا يُقْضى عليك، إنه لا يَذلُّ من واليت، تباركتَ ربَّنا وتعاليت» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه.

ولكن تختلف صيغ دعاء القنوت باختلاف المذاهب الفقهية، ويذكر "الوطن" في السطور التالية بعضًا من أشهرها:

1. صيغة دعاء القنوت عند المالكية والشافعية: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

2. صيغة دعاء القنوت عند الحنفية: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ،إن عذابك الجد بالكفار ملحق.

3. صيغة دعاء القنوت عند الحنابلة: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

فضائل دعاء القنوت في التراويح

التضرع إلى الله تعالى ونيل رضاه، والتقرب من الله تعالى، وطلب المغفرة والرحمة، والدعاء للمسلمين والمسلمات، والدعاء لقضاء الحوائج.

يُعدّ دعاء القنوت فرصةً عظيمةً للتضرع إلى الله تعالى ونيل رضاه. لذلك، ينبغي على المسلم اغتنام هذه الفرصة في ليالي رمضان المباركة، والدعاء بكل ما يرجوه من الله تعالى.