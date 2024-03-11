«الإفتاء» توضح دعاء السحور في رمضان.. احرص عليه طوال الشهر الكريم

يكثر المسلمون مع حلول شهر رمضان المبارك على الإكثار من العبادات والطاعات، من بينها الدعاء خلال أيام الشهر المبارك، ومنه دعاء السحور في رمضان، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا اليوم.

دعاء السحور في رمضان

هناك أكثر من صيغة يمكن قولها في دعاء السحور في رمضان، منها ما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية كالتالي:

- اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه.. وأعنا فيه على ما تحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم.

دعاء السحور في مفاتيح الجنان

ويقول البعض في دعاء السحور في مفاتيح الجنان الصيغ التالية:

- اللهم إني نويت صوم هذا اليوم من شهر رمضان، فتقبله مني يا كريم.

- يا رب بارك لنا فيما رزقتنا واجعله نورًا وبركة.

- اللهم سهل لنا هذا الصوم واجعله خالصًا لوجهك الكريم. يا تواب اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.

- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا.

- اللهم اجعلنا من الفائزين برضاك وجنتك.

- اللهم إني نويت صوم غدٍ من شهر رمضان، فتقبله مني واجعله خالصًا لوجهك الكريم.

- اللهم بارك لي فيما أكلت وشربت، وقويني لصيام هذا اليوم.

- اللهم أصلح لي نيتي في هذا الصوم، واجعله رضاءً منك واحتسابًا.

دعاء السحور في رمضان

وهناك أكثر من صيغة في دعاء السحور في رمضان منها التالي:

- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا وتتوب علينا.

دعاء السحور مستجاب

- اللهم اجعل وإيماني بك يهديني ويقيني بك يقيني ورجائي لك يحفظني وإني أسألك وأرجوك بهذه الساعة يا من يعفوا عن الكثير ويقبل اليسير اقبل مني يا الله اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الواحد الغفور الرحيم اللهم إنك تعلم أنه لك أصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ولا يشغله سمع عن سمع ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين أنت تجعل لي في ساعتي هذه فرج ومخرج من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب يرب العالمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا، اللهم اجعل صيامي وقيامي خالصًا لوجهك يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء السحور مستحب ومستجاب

ويردد البعض في أيام شهر رمضان المبارك دعاء السحور مستحب ومستجاب كالتالي:

- اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

- اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تحتي.

حكم تأخير السحور في رمضان

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤخر السحور، حتى يتقوى الإنسان، ربما إذا أكل في أول ليلة لطالت الفترة وتعب، ولذلك تأخيره أفضل لصحة الإنسان.