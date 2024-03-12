تستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الفيوم، اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1445، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويولي المسلمون، أهمية كبرى لموعد أذان المغرب طوال الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 12-3-2024 الموافق ثاني أيام شهر الصيام في تمام الساعة 6:03 مساءً بزيادة قدرها دقيقة واحدة عن موعد أذان المغرب بالأمس.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويعد موعد صلاة المغرب من الأوقات المعلومة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفقًا لبيان سابق لدار الإفتاء، إذ يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق وهو اللون الأحمر الذي يكون في اتجاه الغرب.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 12-3-2024

ووفقًا لموعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، فإنّ موعد الإفطار اليوم في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024 يكون في تمام الساعة 6:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء، فإنّ موعد أذان الفجر 4:44، وأذان الظهر 12:7، وأذان العصر 3:30، والعشاء 7:20 مساءً.

ويأتي موعد الشروق في الفيوم في تمام الساعة 6:11 صباحًا، بينما يسجل عدد ساعات الصوم اليوم نحو 13 ساعة و39 دقيقة، فيما يكون وقت الإمساك في تمام الساعة 4:25، ويتراوح وقت السحور بين 2:25 وحتى 4:25.