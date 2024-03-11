يولي آلاف المسلمين، أهمية كبرى لمواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 والموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، حرصًا منهم على أداء الصلوات في وقتها وعدم تأخيرها، بهدف الالتزام والتعبد والحصول على الرحمة في العشر الأوائل من شهر الصوم، بعدما أعلنت دار الإفتاء في بيان لها أن اليوم أول أيام شهر الصيام رسميًا.

في السطور الآتية، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم الاثنين 11-3-2024 بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، تفاصيل ومواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 ضمن إمساكية رمضان 2024 محافظة الفيوم لكي يتمكن الجميع من معرفة مواعيد السحور والإفطار، والشروق فضلًا عن مواعيد الصلاة، التي تأتي كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 يكون في تمام الساعة 4:45 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024

فيما يخص موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 فإنّه يكون في تمام الساعة 12:07 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024

يأتي موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 في تمام الساعة 3:30 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الإثنين 11-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الإثنين 11-3-2024 معلنًا انتهاء أول أيام الصيام وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:03 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024

ويحل موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 ويعقبه صلاة التراويح في تمام الساعة 7:19 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الإثنين 11-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 نحو 13 ساعة و38 دقيقة وفقًا لإمساكية رمضان 2024، وتصل إلى 14 ساعة و32 دقيقة في آخر أيام شهر الصوم.