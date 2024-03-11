بدأ العد التنازلي على انتهاء أول أيام الصيام، وفق إمساكية رمضان 2024 وموعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 2024، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، حيث ينتهي الصيام برفع أذان المغرب ويلتف جميع أفراد الأسرة حول مائدة الطعام في جو يسوده الألفة والود والبهجة احتفالا بأول أيام الصيام.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 11-3-2024 والذي يعلن موعد الإفطار وانتهاء أول أيام الصوم رسميًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويحل علينا موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم معلنا انتهاء أول أيام صيام شهر رمضان 2024، بعد صيام نحو 13 ساعة و38 دقيقة بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الإثنين 11-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الإثنين 11-3-2024 بحسب إمساكية رمضان 2024 في تمام الساعة 6:03 مساءً، حيث يجتمع أفراد العائلة على مائدة واحدة لتناول الإفطار معًا احتفالًا بقدوم شهر الصوم.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفي بيان سابق، كشفت دار الإفتاء، موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الاثنين، مُبينةً أنّ وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس، وينتهي باختفاء الشفق الأحمر من السماء.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الإثنين 11-3-2024

ويرتبط موعد صلاة المغرب في الفيوم بموعد الإفطار اليوم في الفيوم اليوم، حيث يبدأ الإفطار بانطلاق أذان المغرب في تمام الساعة 6:03 مساءً تقريبًا بحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

الشروق في الفيوم الساعة كام؟

وفيما يخص الشروق في الفيوم فإنّه يكون في تمام الساعة 6:11 صباحًا، فيما تأتي إمساكية رمضان 2024 محافظة الفيوم لتكشف مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإمساك والإفطار طيلة شهر الصوم كما يلي:

هل يجوز الصلاة في نفس وقت الأذان؟

وكشفت الإفتاء في بيان سابق، أنّه لا حرج على المسلم أن يؤدي الصلاة عند ابتداء المؤذن بالأذان حيث إنّ المؤذن لا يرفع الأذان إلا بعد دخول الوقت، ولكن الأفضل والأولى أن يردد الأذان خلف المؤذن، ثم يصلي.