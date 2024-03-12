أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان الفجر في محافظة الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وتشهد المساجد بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، استعدادات مكثفة من قِبل مديرية الأوقاف، لتوفير كافة سُبل الراحة للمصلين، وأداء الصلوات في خشوع وروحانيات رمضانية.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان 2024 الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة يأتي موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 الساعة 4 و42 دقيقة.

فيما يأتي السحور في ثان أيام شهر رمضان المبارك الساعة 2:22 دقيقة، بينما يأتي الإمساك عن تناول الطعام وشرب الماء، وفقا لما جاء في الإمساكية في الساعة 4:22 صباحا.