حقق مسلسل بابا جه الحلقة 1، نجاحا كبيرا بعد عرضها منذ قليل، وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض في السطور التالية، موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 1.

مواعيد إعادة مسلسل بابا جه على قناة dmc

نشرت فضائية dmc، خريطة مواقيت عرض المسلسلات وإعادتها، ومنها موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 1، والمقرر لها في التاسعة إلا ربع صباحًا، والثانية إلا ربع مساءً.

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه، يشارك فيه باقة من ألمع النجوم، على رأسهم النجم الكوميدي أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، وفريال يوسف، والطفلة حور أحمد، وإخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

أحداث مسلسل بابا جه

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول تعامل الأباء مع الأبناء، والأمور الأسرية الداخلية.