مسلسل بابا جه الحلقة 1.. أكرم حسني يسرق حصالة بنته

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل «بابا جه» مرورًا بعدة مواقف كوميدية بين الزوج «هشام» الذي يجسده «أكرم حسني» وزوجته «ولاء» التي تجسدها «نسرين أمين»، وابنتهما «جودي».

مسلسل بابا جه الحلقة 1.. هشام يسرق حصالة بنته

بدأ مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، حيث يتحدث في هاتفه مع عمته عن جريمة قتل، واندهشت نسرين أمين تجسد شخصية الزوجة «ولاء» عندما علمت أن الكلام الجاد عن جريمة القتل كان عن مسلسل، ومن ثم سرق «هشام» حصالة «جودي» ليشتري «بيتزا»، وكانت تريد شراء فستان لحفلة المدرسة.

مسلسل بابا جه الحلقة 1

ويعد أكرم حسني من الممثلين المعروفين بالأداء الكوميدي المميز والأعمال المتميزة، ويشارك معه مجموعة من الممثلين منهم: نسرين أمين ومحمود البزاوي و فريال يوسف ومصطفى غريب.

مسلسل بابا جه

ويتحدث المسلسل عن «هشام»، رب أسرة في سن الأربعينات كان يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق العالمية، ولكن في جائحة كورونا تم الاستغناء عنه بسبب الظروف الاقتصادية، ومن ثم يصبح عاطلًا عن العمل.