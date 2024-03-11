مسلسل بابا جه الحلقة 1.. أكرم حسني ومصطفى غريب يرتديان ملابس الديناصور

بدأت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 1، بظهور الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام»، ومعه «إياد البواب» الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى غريب بلبس مضحك بالنسبة لسنهما وهو لبس «الديناصور»، ويؤديان مجموعة من الرقصات المضحكة في لعبة الفيديو.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي حول كيفية تربية الأبناء وفقًا لقواعد لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، من شأنها تسهيل المهمة على الآباء والأمهات.

القنوات الناقلة لمسلسل بابا جه الحلقة 1

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 1 بشكل حصري على شاشة dmc، و«dmc دراما»، و«watch it» بالتزامن مع العرض على dmc.

طاقم عمل مسلسل بابا جه

يشارك في مسلسل بابا جه، باقة من ألمع النجوم على رأسهم النجم الكوميدي أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني.

مسلسل بابا جه من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.