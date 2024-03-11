ملخص الحلقة 1 مسلسل بابا جه.. هل سيتغير أكرم حسني بعد إحراج ابنته؟

بدأت الحلقة 1 من مسلسل بابا جه، بظهور «هشام» الأب الذي يجسد شخصيته الفنان أكرم حسني برفقة «إياد البواب»، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، يرتدون لبس الديناصور ويرقصون مع لعبة الفيديو.

مسلسل بابا جه الحلقة 1

وسرق هشام بعد ذلك حصالة «جودي» ابنته، ليشتري البيتزا ومعه إياد البواب، وعندما علمت ابنته بذلك بدأت في البكاء لأنها تريد أن تشتري فستانا بالنقود التي في الحصالة، وهذا الفستان لاحتفالية تقيمها المدرسة.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 1

وأحرجت جودي هشام خلال احتفال المدرسة، وكانت الفقرة في الاحتفال أن يقدم الطالب هدية من الألعاب التي يرى أنها ليست مهمة بالنسبة له في المنزل.

وعندما وقع الاختيار على جودي قالت إنها ستقدم هشام، كهدية، وذلك لأنه ليس مهمًا بالنسبة لها، وقام أحد الطلاب الأطفال بالجري على هشام، وقال أنا هاخده، وتبادلت الضحكات بين الجمهور.

مسلسل بابا جه

ويقدم مسلسل بابا جه الفنان أكرم حسني ومعه الفنانة نسرين أمين ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، مصطفى غريب والطفلة حور أحمد، وإخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.