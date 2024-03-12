حددت هيئة المساحة المصرية، جميع مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في ظل حرص أهالي المحافظة على أداء جميع الفرائض في مواقيتها الرسمية في هذه الأيام المباركة تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024، حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، مشيرة إلى اختلافها عن غيرها من المدن في المحافظات المختلفة في ربوع مصر شمالًا وجنوبًا.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وكشفت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وهي كالتالي:

- موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 4:57 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 12:21 مساءً.

- موعد صلاة العصر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 3:44 مساءً.

- موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 7:36 مساءً.

عدد ساعات الصيام في مطروح اليوم

وكشفت إمساكية رمضان الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، أنّ عدد ساعات الصيام في مطروح اليوم، يسجل 13 ساعة و40 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة 2:37 صباحًا.

وقال فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ مساجد مطروح عامرة بذكر الله خلال شهر رمضان من صلاة التراويح والدروس والمسابقات الدينية والأنشطة الثقافية المتنوعة بين الصلوات على مدار اليوم.