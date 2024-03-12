مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. المغرب 6:06

الإفطار مع الأسرة، أداء صلاة التراويح في المساجد، قيام الليل والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بغفران الذنوب ودوام النعيم، أجواء روحانية يتميز بها شهر رمضان الذي انطلق أمس، ليكون أبرز ما يشغل بال البعض هو معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، لأداء الفروض في مواعيدها المحددة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، الذي يتزامن مع ثانِ أيام رمضان، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في تمام الـ4:46 صباحًا ويقل التوقيت يومًا تلو الآخر.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في 12:10 مساءً ويقل كل يومين أو أكثر في حدود دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

فيما يكون موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في 3:33 مساءً، ويزداد معدله مع مرور الأيام.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

فيما يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، الذي يحل معه إفطار ثانِ أيام رمضان في 6:06 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الإسكندرية، 13 ساعة و40 دقيقة وتزداد بشكل تدريجي يومًا تلو الآخر لاتساع الفارق بين موعدي أذان الفجر والمغرب.