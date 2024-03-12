مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1.. أحمد مكي يتجاهل نصيحة مربوحة

حققت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، نجاحا كبيرا وإشادات من الجمهور، بسبب عدد المشاهد الكوميدية التي تضمنتها الحلقة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة1

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثًا كوميدية عديدة، كان أبرزها دخول الكبير أوي عالم الجن بعد أن حذرته مربوحة يوم شم النسيم من عدم الاستحمام قبل نومه، حتى لا تأتي إليه الشمامة من عالم الجن، وتصطحب معها من ينام يوم شم النسيم دون أن يستحم، وبالفعل، تظهر الشمامة للكبير وتصطحبه معها إلى عالمها.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من الفنانين: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف بينهم أمينة خليل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.