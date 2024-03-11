إفيه احتفظ به أحمد مكي في سلسلة الكبير أوي.. حضر في الجزء الثامن

خلطة كوميدية مكتملة قدمها الفنان أحمد مكي في الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان عبر قناة on دراما، في تمام الساعة الـ6:05 مساء، والتي اتضح من خلالها احتفاظ الفنان أحمد مكي بإفيه ألقاه على جمهوره منذ بداية عرض سلسلة الكبير.. فما هو؟

إفيه احتفظ به أحمد مكي في سلسلة الكبير أوي

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي في إطار كوميدي مميز حول الحديث عن الاحتفال بمناسبة شم النسيم، وانتقال «الكبير» إلى «عالم الشمامين»؛ لعدم استحمامه ليلة شم النسيم، وأيضًا لرفضه مساعدة زوجته «مربوحة»، وهي الفنانة رحمة أحمد، التي انضمت لسلسة الكبير منذ الجزء السادس.

وقدم أحمد مكي في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 عدة إفيهات وسط كلامه، كما اعتاد منه الجمهور، كان بينها الإفيه الأشهر له على مدار الأجزاء السبعة الماضية، وهو «جزرة وقطمها جحش» الذي ارتبط في ذهن الجمهور بـ«مكي» واسمه.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8 في إطار كوميدي حول العديد من المغامرات التي يخوضها أبطال المسلسل، بعد سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، فيما تحتفل «المزاريطة» بعيد الهالوين، بحسب ما يظهر في برومو المسلسل، ويقدم الفنان محمد سلام شخصية مقدم برامج «ستاند آب كوميدي»، ويعيش «الكبير» في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، وعدد من ضيوف الشرف.

وإلى جانب الفنان أحمد مكي، يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 نخبة من النجوم، أبرزهم محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية وعشاق الفنان أحمد مكي مشاهدة مسلسل الكبير أوي 8، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، عبر قناة ON دراما، في تمام الساعة الـ6:05 مساء.